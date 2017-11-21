Руй Витория: "ЦСКА - сильная команда, но "Бенфика" постарается выиграть"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что эта встреча станет решающей. По его словам, в распоряжении команды есть несколько схем.

- Как оцените шансы "Бенфики" на продолжение борьбы в группе?

- Пятый тур - решающий. У нас еще есть шансы продолжить борьбу, постараемся воспользоваться шансами. Теоретически мы можем взять шесть очков. ЦСКА - сильная команда, но мы постараемся выиграть.

- Какую схему в матче с ЦСКА предпочтете - 4-4-2 или 4-3-3?

- Нам случалось играть хорошо как по одной, так и по другой схеме. Как заметил наш игрок Фейса, футболисты привыкли перестраиваться. ЦСКА силен, хорошо использует стандартные положения. Постараемся контролировать мяч.

- На тренировке у игроков было приподнятое настроение, хотя завтра команде предстоит матч жизни и смерти. Была специальная установка?

- Хороший вопрос. В жизни бывают и хорошие и плохие моменты. У нас сплоченный коллектив. Мы всегда стараемся работать с улыбкой, только так можно добиться результата. И это касается не только матча с ЦСКА, но и любых других встреч. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч ЦСКА – "Бенфика" пройдет завтра, 22 ноября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.