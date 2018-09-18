06:07 | Футбол — Лига чемпионов

Руслан Нигматуллин: "Особого оптимизма старт "Локомотива" в Лиге чемпионов не внушает"

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Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин признался, что старт красно-зеленых в Лиге чемпионов не внушает оптимизма. Тем не менее, он надеется на успешное выступление команды.

– Особого оптимизма старт "Локомотива" в Лиге чемпионов не внушает, так как в РПЛ команда пока выглядит беззубо, – цитируют "Известия" Нигматуллина. – С другой стороны, история знает немало случаев, когда команды выступали в еврокубках и национальных первенствах с противоположным результатом. Хотелось бы, чтобы у "Локомотива" была именно такая ситуация. В то же время я желаю им выправить ситуацию и в чемпионате России. Но пока команда находится в поиске своих прошлогодних качеств.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)

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Дополнительная информация

https://iz.ru/789956/sevastian-terletckii/lokomotiv-doekhal-do-evropy

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