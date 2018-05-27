Руслан Нигматуллин: "Кариусу показалось, что есть зазор... Куда он отдавал при первом голе?"

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ошибки вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). По мнению Нигматуллина, Кариус после первого пропущенного гола потерял уверенность в себе.

- Две ошибки Кариуса в таком матче - слишком большая фора для "Реала", для финала Лиги чемпионов. Слишком роскошный подарок мадридцам. При этом "Ливерпуль" ни в коем случае не уступил сопернику, в первом тайме мне англичане даже больше понравились. Но что поделать? Сегодня мы увидели две трагедии. Салах, который проводит великолепный сезон, получил травму и может пролететь мимо чемпионата мира. И, конечно, ляпы Кариуса. Он ведь и до этого не блистал, не выглядел убедительно. А сегодня подошел к игре психологически не подготовлен. Может быть, перегорел, не хватило опыта таких встреч.

Как объяснить ошибки? В первом голе неправильно оценил ситуацию. Ему показалось, что есть зазор. Но куда он отдавал... Непонятно. Наверное, все приходит с опытом. Однако надо 10 раз перестраховываться на последнем рубеже.

Третий гол? Видно, что мяч вильнул перед ним. Он хотел поймать его сразу. Надо было просто широко расставить руки и погасить этот мяч. Неправильное решение. Последняя ошибка - следствие первой. Кариус потерял уверенность после гола Бензема. Вратарь начал себя корить, гол француза сидел в голове. (Виталий АЙРАПЕТОВ)