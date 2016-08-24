"Ростов" разгромил "Аякс" и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов!

"Ростов" на своем поле в ответном матче 4-го отборочного турнира разгромил "Аякс" и впервые в своей истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Голами в составе ростовской команды отметились Сердар Азмун, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз. В концовке встречи за фол в своей штрафной прямую красную карточку получил защитник Федор Кудряшов – хавбек "Аякса" Дави Классен реализовал пенальти.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако, начало – в 19:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

4-й отборочный турнир

Ответный матч

"РОСТОВ" (Россия) – "Аякс" (Голландия) – 4:1 (1:0)

Голы: Азмун, 34 (1:0). Ерохин, 52 (2:0). Нобоа, 60 (3:0). Полоз, 66 (4:0). Классен, 84 - с пенальти (4:1).

"Ростов": Джанаев, Калачев, Кудряшов, Сесар Навас, Новосельцев, Терентьев, Нобоа, Гацкан, Ерохин (Эззатоллахи, 79), Азмун (Бухаров, 73), Полоз (Думбья, 87).

"Аякс": Силлессен, Фелтман, Ридевалд, Виргевер, Тете, Базур (Дольберг, 58), Гудель, Классен, Эль-Гази (Шене, 46), Траоре, Юнес (Кассьерра, 77).

Предупреждения: Азмун, 39. Полоз, 41. Сесар Навас, 53. Виргевер, 87.

Удаление: Кудряшов, 83.

Судьи: МАЖИЧ. Груич, Джокич, Джурджевич, Ристич (все Сербия).

24 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Первый матч – 1:1.

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