"Ростов" разгромил "Аякс" и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов!

"Ростов" на своем поле в ответном матче 4-го отборочного турнира разгромил "Аякс" и впервые в своей истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Голами в составе ростовской команды отметились Сердар Азмун, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз. В концовке встречи за фол в своей штрафной прямую красную карточку получил защитник Федор Кудряшов – хавбек "Аякса" Дави Классен реализовал пенальти.
Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако, начало – в 19:00 по московскому времени.
Лига чемпионов
4-й отборочный турнир
Ответный матч
"РОСТОВ" (Россия) – "Аякс" (Голландия) – 4:1 (1:0)
Голы: Азмун, 34 (1:0). Ерохин, 52 (2:0). Нобоа, 60 (3:0). Полоз, 66 (4:0). Классен, 84 - с пенальти (4:1).
"Ростов": Джанаев, Калачев, Кудряшов, Сесар Навас, Новосельцев, Терентьев, Нобоа, Гацкан, Ерохин (Эззатоллахи, 79), Азмун (Бухаров, 73), Полоз (Думбья, 87).
"Аякс": Силлессен, Фелтман, Ридевалд, Виргевер, Тете, Базур (Дольберг, 58), Гудель, Классен, Эль-Гази (Шене, 46), Траоре, Юнес (Кассьерра, 77).
Предупреждения: Азмун, 39. Полоз, 41. Сесар Навас, 53. Виргевер, 87.
Удаление: Кудряшов, 83.
Судьи: МАЖИЧ. Груич, Джокич, Джурджевич, Ристич (все Сербия).
24 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Первый матч – 1:1.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/qualify/-4/
RSDsouth
Ростов готов к приему Лестера !
11:36 25 августа
gr45
Это все допинг виноват)))))))) На самом деле-молодцы, просто красавцы!!!!!!!!
08:25 25 августа
Лёгкий ветер
Как же всё-таки приятно смотреть матч, в котором так играет именно та команда, за которую ты болеешь! Огромный респект всем игрокам Ростова и персональное почтение Бердыеву.
05:12 25 августа
Лев Красоткин
РОСТОВ - АЯКС - 4:1 I В ушах так хорошо от меди И на душе так комильфо, Что стих заделать о победе Решил онегинской строфой! Пусть на дворе за полночь время, Но все, кто несомненно в теме, Глаз не сомкнут часов до трёх К прискорбию своих матрёх! Давайте вспомним матч с "Уралом", Когда Россия раз по сто Кричала: "На фиг нам "Ростов"? Мол, опыта и денег мало И в Лиге Чемпионов тут Они бесславно лажанут! II Где злые петербуржцы эти? Где эти злые москвичи? Ростов счастливей всех на свете В крутой сегодняшней ночи! Ребята не гневили бога, А шли #отматчакматчу строго, Нам подарив не наобум Невиданный доселе бум! Бердыев вёл команду к цели, Покуда недоумевал Болельщиков девятый вал. Таких эмоций не имели Ни я, ни ты, ни мы с тобой, Обласканные вдруг судьбой! III Но хватит отступлений этих! Приехал на "Олимп" "Аякс"! Но нет желания в поэте Прислушаться к стенаньям плакс. Хоть жальте Льва, а хоть не жальте, Нам в Амстердаме лишь с пенальти Забили эти "мастера"! Всё было будто бы вчера. Сегодня с первой же минуты Помчала в прессинг ребятня. "Аякс" до нынешнего дня С такой игрою, фу-ты, ну-ты, Не виделся в потоке дел, А посему и офигел! IV Давили без сомнений наши, Не дамши голову поднять! Ероха пасом дюже страшен И мяч забил Азмун опять! Калачик замутил всё это, Голландцев не заметив вдруг. Тимоха - радость для поэта! Тимоха для поэта - друг! Но ничего не изменилось В голландском плане на игру. Им забивать, тут не совру, Нужна была фортуны милость. И вновь попёрлись, машувать, Сослану плюху забивать! V Да кто же вам забить позволит? Заковырять позволит кто? Кто ниц падёт на этом поле? Ну разве только конь в пальто! Не быть добру голландцам ныне - Тимоха дал, Ероха принял, Опередив защиты рой, И получите-ка второй! Как обойтись без Кристиана? Он лихо сунул третий мяч, Поплачь вратарь чуть-чуть, поплачь! А "Барса" поступила странно - Она приобрела зазря Такую дырку-вратаря! VI В итоге "Ростсельмаш" умело Четвёртый всё-таки припас! Ерохин отобрал и сделал На Полоза прекрасный пас. Расслабились в конце чего-то - Лишились на игру Федота. Но нашим, я сказать хочу, Любые горы по плечу! И в лигочемпионской группе Играть нам всем смертям назло! Пусть кто-то скажет: "Повезло", А мы-то знаем, что наступит Для удовлетворенья нас Наш звонкий и победный час! #левкрасоткин #стихи
02:01 25 августа
bolt37ru
Андерлехт, теперь Аякс, Ростов решил "кошмарить" Европейских грандов по алфавиту. Следующими жертвами ростовчан по логике алфавита будет Бавария, а потом Барселона.)))
01:59 25 августа
Sernika
"Спасибо" судьям которые "дали" отдохнуть Гацкану и Азмуну перед игрой с Аяксом!
01:15 25 августа
Sernika
Может после сегодняшней победы и выхода в ЛЧ Ростов оставят в покое... Супермаркет по распродажи игроков и тренеров закрыт. Кина не будет. Будет большой футбол на Дону!!!
01:11 25 августа
pobedaSpartak
спасибо Курбану Бекиевичу, игрокам, персоналу и всему Ростову - ох как порадовали! хочется надеяться, что Голубок с Псавиди уж теперь то не посмеют развалить команду...
00:55 25 августа
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy--- Так-то, мы с тобой, Брат,ещё раньше чем Вопреки стали с гинерско - питерским админресурсом бороцца. Такштэ, мы за Ростов еще с более раннего детства, чем тот же Басист. Вперёд, Ростов!
00:53 25 августа
Thomas_Boy
Адекватный Зритель_ ________ Что такое гИшефт? ________ Так-то Гишефт Моисей Абрамович - двоюродный брат гинера.
00:45 25 августа
foreverCSKAforever
Alex Tanguey, ты мне про судей то не причесывай, а то Док_ опять скажет, что это я про мешковых разговор завел. Хотя то, как забивался гол Бенфике в недавнем матче в ЛЧ в Питере, отменялся гол Игбуна в Уфе и удалялся Гацкан на Петровском, наводит на вполне определенные мысли.
00:44 25 августа
Thomas_Boy
Адекватный Зритель____________ Это не Федуна заслуга. И не Курбанберды. Это вообще все Кириченко. Импульс придал и понеслось. Вообще решил мало-мало переметнуться в стан "сине-желтых". Болейте сами за "Спартак" свой.) Вперед, "Ростов"!
00:43 25 августа
Адекватный Зритель_
Что такое гИшефт?
00:43 25 августа
Адекватный Зритель_
сабзеро--- И чё,много чемпионатов с ХалкоШницелем выйграли? Больше одного?
00:42 25 августа
serzheo
Неутомимый чел. с ракетой, надо умудриться испоганить шикарную победу.
00:42 25 августа
🚀 Русские нагнут весь ми
Alex Tanguey Великий пеночник - это чудесами которого ты восхищался две недели назад в матче с Ростовом и по ходу прошлого сезона?))
00:41 25 августа
Адекватный Зритель_
Эко Алёшу распирает. Как бы Кондратий не пришёл. ..
00:41 25 августа
сабзеро
Alex Tanguey сабзеро ты мне напомни когда у цысы нападающий был пусть даже не русский,а хотя бы белого цвета? ________________________ Все с тобой понятно. Сами чемпионаты выигрывают благодаря славянинам Халку и Витселю, а у ЦСКА нет белых форвардов. Даже мясным Дзюбой не побрезговали ради результата, а все зря. Зато - белый. Школа у нас одна из лучших в России, недавно вот молодежка вас нагнула.
00:40 25 августа
Адекватный Зритель_
Thomas_Boy--- Всего три встречи Бердыева с Федуном, на которых Арнольдыч Бекиеча Духом пропитал, и как Ростов преобразился! Один в один - фееричный СПАРТАК 90-ых,выносивший в хлам Наполи и Реалы!
00:39 25 августа
Alex Tanguey
🚀 Русские нагнут весь ми ну так если бы дзюба не загнал бы мяч шведам в отборе то песок из защитников коней не сыпался бы на футбольных полях франции))))а двумя годами ранее если бы великий пеночник не запустил бы с сорока метров от корейцев и дурока от алжира то и позора было бы меньше!
00:36 25 августа
Thomas_Boy
Русские нагнут весь ми _____________ Чем стираешь, Антош?)
00:36 25 августа
Адекватный Зритель_
Так-то, не КОСМОС дома молодёжке Бенфики сливать, в двенадцатером, с судейкой. )))
00:36 25 августа
Thomas_Boy
Адекватный Зритель_________ Не, Брат. "Обычным порошком". Я экономлю. Поздравляю с победой вопреки московитым деморализаторам "Ростова"!
00:35 25 августа
🚀 Русские нагнут весь ми
Alex Tanguey сабзеро ты мне напомни когда у цысы нападающий был пусть даже не русский,а хотя бы белого цвета? ============================================================================================================= Когда у Гинера хватит наглости по примеру питерских 100млн евро на трансферы у школ и детсадов забрать
00:35 25 августа
🚀 Русские нагнут весь ми
Thomas_Boy Финнская выхухоль, сколько финны медалей-то на ОИ взяли?))) А то потом опять будешь на хоккее рассказывать, какая Финляндия спортивная держава, раз в одном виде спорта, которым всей страной занимается, обыграла Россию
00:34 25 августа
Адекватный Зритель_
Алёша ща слюньками захлебнётся.
00:34 25 августа
Alex Tanguey
сабзеро ты мне напомни когда у цысы нападающий был пусть даже не русский,а хотя бы белого цвета?
00:33 25 августа
Адекватный Зритель_
сабзеро--- Дзюба -спартаковец, Зенит не у чем неуиновный.
00:33 25 августа
🚀 Русские нагнут весь ми
Alex Tanguey сабзеро конечно ведь старперы из обороны коней не виноваты и рома с головешкой тоже))))а тактика слуцкера в три напа это просто КОСМОС))) ============================================================================================================= Старперы из обороны коней на последней минуте принесли очко в матче с Англией. А вот некто Шатов сам-знаешь-откуда, задачей которого было не отходить от самого опасного игрока словенцев - пошел отбивать пять Головину, из-за чего проиграли решающий матч в группе (после которого ничего не оставалось, как обыгрывать сильный Уэлльс)
00:33 25 августа
сабзеро
Alex Tanguey _________________________ И да, насчет вины обороны, я тебе уже сказал с чьего фланга нам забили почти все голы.
00:33 25 августа