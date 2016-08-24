23:33 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" разгромил "Аякс" и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов!

"Ростов" вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Фото AFP
"Ростов" вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Фото AFP
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"Ростов" на своем поле в ответном матче 4-го отборочного турнира разгромил "Аякс" и впервые в своей истории вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Голами в составе ростовской команды отметились Сердар Азмун, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз. В концовке встречи за фол в своей штрафной прямую красную карточку получил защитник Федор Кудряшов – хавбек "Аякса" Дави Классен реализовал пенальти.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в четверг в Монако, начало – в 19:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

4-й отборочный турнир

Ответный матч

"РОСТОВ" (Россия) – "Аякс" (Голландия) – 4:1 (1:0)

Голы: Азмун, 34 (1:0). Ерохин, 52 (2:0). Нобоа, 60 (3:0). Полоз, 66 (4:0). Классен, 84 - с пенальти (4:1).

"Ростов": Джанаев, Калачев, Кудряшов, Сесар Навас, Новосельцев, Терентьев, Нобоа, Гацкан, Ерохин (Эззатоллахи, 79), Азмун (Бухаров, 73), Полоз (Думбья, 87).

"Аякс": Силлессен, Фелтман, Ридевалд, Виргевер, Тете, Базур (Дольберг, 58), Гудель, Классен, Эль-Гази (Шене, 46), Траоре, Юнес (Кассьерра, 77).

Предупреждения: Азмун, 39. Полоз, 41. Сесар Навас, 53. Виргевер, 87.

Удаление: Кудряшов, 83.

Судьи: МАЖИЧ. Груич, Джокич, Джурджевич, Ристич (все Сербия).

24 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Первый матч – 1:1.

Видео всех опасных моментов и трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/qualify/-4/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (208)
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RSDsouth

Ростов готов к приему Лестера !

11:36 25 августа

gr45

Это все допинг виноват)))))))) На самом деле-молодцы, просто красавцы!!!!!!!!

08:25 25 августа

Лёгкий ветер

Как же всё-таки приятно смотреть матч, в котором так играет именно та команда, за которую ты болеешь! Огромный респект всем игрокам Ростова и персональное почтение Бердыеву.

05:12 25 августа

Лев Красоткин

РОСТОВ - АЯКС - 4:1 I В ушах так хорошо от меди И на душе так комильфо, Что стих заделать о победе Решил онегинской строфой! Пусть на дворе за полночь время, Но все, кто несомненно в теме, Глаз не сомкнут часов до трёх К прискорбию своих матрёх! Давайте вспомним матч с "Уралом", Когда Россия раз по сто Кричала: "На фиг нам "Ростов"? Мол, опыта и денег мало И в Лиге Чемпионов тут Они бесславно лажанут! II Где злые петербуржцы эти? Где эти злые москвичи? Ростов счастливей всех на свете В крутой сегодняшней ночи! Ребята не гневили бога, А шли #отматчакматчу строго, Нам подарив не наобум Невиданный доселе бум! Бердыев вёл команду к цели, Покуда недоумевал Болельщиков девятый вал. Таких эмоций не имели Ни я, ни ты, ни мы с тобой, Обласканные вдруг судьбой! III Но хватит отступлений этих! Приехал на "Олимп" "Аякс"! Но нет желания в поэте Прислушаться к стенаньям плакс. Хоть жальте Льва, а хоть не жальте, Нам в Амстердаме лишь с пенальти Забили эти "мастера"! Всё было будто бы вчера. Сегодня с первой же минуты Помчала в прессинг ребятня. "Аякс" до нынешнего дня С такой игрою, фу-ты, ну-ты, Не виделся в потоке дел, А посему и офигел! IV Давили без сомнений наши, Не дамши голову поднять! Ероха пасом дюже страшен И мяч забил Азмун опять! Калачик замутил всё это, Голландцев не заметив вдруг. Тимоха - радость для поэта! Тимоха для поэта - друг! Но ничего не изменилось В голландском плане на игру. Им забивать, тут не совру, Нужна была фортуны милость. И вновь попёрлись, машувать, Сослану плюху забивать! V Да кто же вам забить позволит? Заковырять позволит кто? Кто ниц падёт на этом поле? Ну разве только конь в пальто! Не быть добру голландцам ныне - Тимоха дал, Ероха принял, Опередив защиты рой, И получите-ка второй! Как обойтись без Кристиана? Он лихо сунул третий мяч, Поплачь вратарь чуть-чуть, поплачь! А "Барса" поступила странно - Она приобрела зазря Такую дырку-вратаря! VI В итоге "Ростсельмаш" умело Четвёртый всё-таки припас! Ерохин отобрал и сделал На Полоза прекрасный пас. Расслабились в конце чего-то - Лишились на игру Федота. Но нашим, я сказать хочу, Любые горы по плечу! И в лигочемпионской группе Играть нам всем смертям назло! Пусть кто-то скажет: "Повезло", А мы-то знаем, что наступит Для удовлетворенья нас Наш звонкий и победный час! #левкрасоткин #стихи

02:01 25 августа

bolt37ru

Андерлехт, теперь Аякс, Ростов решил "кошмарить" Европейских грандов по алфавиту. Следующими жертвами ростовчан по логике алфавита будет Бавария, а потом Барселона.)))

01:59 25 августа

Sernika

"Спасибо" судьям которые "дали" отдохнуть Гацкану и Азмуну перед игрой с Аяксом!

01:15 25 августа

Sernika

Может после сегодняшней победы и выхода в ЛЧ Ростов оставят в покое... Супермаркет по распродажи игроков и тренеров закрыт. Кина не будет. Будет большой футбол на Дону!!!

01:11 25 августа

pobedaSpartak

спасибо Курбану Бекиевичу, игрокам, персоналу и всему Ростову - ох как порадовали! хочется надеяться, что Голубок с Псавиди уж теперь то не посмеют развалить команду...

00:55 25 августа

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy--- Так-то, мы с тобой, Брат,ещё раньше чем Вопреки стали с гинерско - питерским админресурсом бороцца. Такштэ, мы за Ростов еще с более раннего детства, чем тот же Басист. Вперёд, Ростов!

00:53 25 августа

Thomas_Boy

Адекватный Зритель_ ________ Что такое гИшефт? ________ Так-то Гишефт Моисей Абрамович - двоюродный брат гинера.

00:45 25 августа

foreverCSKAforever

Alex Tanguey, ты мне про судей то не причесывай, а то Док_ опять скажет, что это я про мешковых разговор завел. Хотя то, как забивался гол Бенфике в недавнем матче в ЛЧ в Питере, отменялся гол Игбуна в Уфе и удалялся Гацкан на Петровском, наводит на вполне определенные мысли.

00:44 25 августа

Thomas_Boy

Адекватный Зритель____________ Это не Федуна заслуга. И не Курбанберды. Это вообще все Кириченко. Импульс придал и понеслось. Вообще решил мало-мало переметнуться в стан "сине-желтых". Болейте сами за "Спартак" свой.) Вперед, "Ростов"!

00:43 25 августа

Адекватный Зритель_

Что такое гИшефт?

00:43 25 августа

Адекватный Зритель_

сабзеро--- И чё,много чемпионатов с ХалкоШницелем выйграли? Больше одного?

00:42 25 августа

serzheo

Неутомимый чел. с ракетой, надо умудриться испоганить шикарную победу.

00:42 25 августа

🚀 Русские нагнут весь ми

Alex Tanguey Великий пеночник - это чудесами которого ты восхищался две недели назад в матче с Ростовом и по ходу прошлого сезона?))

00:41 25 августа

Адекватный Зритель_

Эко Алёшу распирает. Как бы Кондратий не пришёл. ..

00:41 25 августа

сабзеро

Alex Tanguey сабзеро ты мне напомни когда у цысы нападающий был пусть даже не русский,а хотя бы белого цвета? ________________________ Все с тобой понятно. Сами чемпионаты выигрывают благодаря славянинам Халку и Витселю, а у ЦСКА нет белых форвардов. Даже мясным Дзюбой не побрезговали ради результата, а все зря. Зато - белый. Школа у нас одна из лучших в России, недавно вот молодежка вас нагнула.

00:40 25 августа

Адекватный Зритель_

Thomas_Boy--- Всего три встречи Бердыева с Федуном, на которых Арнольдыч Бекиеча Духом пропитал, и как Ростов преобразился! Один в один - фееричный СПАРТАК 90-ых,выносивший в хлам Наполи и Реалы!

00:39 25 августа

Alex Tanguey

&#128640; Русские нагнут весь ми ну так если бы дзюба не загнал бы мяч шведам в отборе то песок из защитников коней не сыпался бы на футбольных полях франции))))а двумя годами ранее если бы великий пеночник не запустил бы с сорока метров от корейцев и дурока от алжира то и позора было бы меньше!

00:36 25 августа

Thomas_Boy

Русские нагнут весь ми _____________ Чем стираешь, Антош?)

00:36 25 августа

Адекватный Зритель_

Так-то, не КОСМОС дома молодёжке Бенфики сливать, в двенадцатером, с судейкой. )))

00:36 25 августа

Thomas_Boy

Адекватный Зритель_________ Не, Брат. "Обычным порошком". Я экономлю. Поздравляю с победой вопреки московитым деморализаторам "Ростова"!

00:35 25 августа

🚀 Русские нагнут весь ми

Alex Tanguey сабзеро ты мне напомни когда у цысы нападающий был пусть даже не русский,а хотя бы белого цвета? ============================================================================================================= Когда у Гинера хватит наглости по примеру питерских 100млн евро на трансферы у школ и детсадов забрать

00:35 25 августа

🚀 Русские нагнут весь ми

Thomas_Boy Финнская выхухоль, сколько финны медалей-то на ОИ взяли?))) А то потом опять будешь на хоккее рассказывать, какая Финляндия спортивная держава, раз в одном виде спорта, которым всей страной занимается, обыграла Россию

00:34 25 августа

Адекватный Зритель_

Алёша ща слюньками захлебнётся.

00:34 25 августа

Alex Tanguey

сабзеро ты мне напомни когда у цысы нападающий был пусть даже не русский,а хотя бы белого цвета?

00:33 25 августа

Адекватный Зритель_

сабзеро--- Дзюба -спартаковец, Зенит не у чем неуиновный.

00:33 25 августа

🚀 Русские нагнут весь ми

Alex Tanguey сабзеро конечно ведь старперы из обороны коней не виноваты и рома с головешкой тоже))))а тактика слуцкера в три напа это просто КОСМОС))) ============================================================================================================= Старперы из обороны коней на последней минуте принесли очко в матче с Англией. А вот некто Шатов сам-знаешь-откуда, задачей которого было не отходить от самого опасного игрока словенцев - пошел отбивать пять Головину, из-за чего проиграли решающий матч в группе (после которого ничего не оставалось, как обыгрывать сильный Уэлльс)

00:33 25 августа

сабзеро

Alex Tanguey _________________________ И да, насчет вины обороны, я тебе уже сказал с чьего фланга нам забили почти все голы.

00:33 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ