01:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Россия в рейтинге УЕФА: нужны шесть клубов в еврокубках? Болейте за "Юве"!

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"Ростов" добавил еще одно очко в общую копилку. Россия в таблице коэффициентов УЕФА остается шестой, набрав 50,532 балла. У преследующей нас Португалии 49,332 балла. И единственная (после вылета "Бенфики") продолжающая борьбу команда – "Порту", в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступивший "Ювентусу" 0:2.

Теоретически португальцы еще могут догнать и перегнать наши клубы: выиграй "Порту" все свои еврокубковые матчи и дойди он до финала, с учетом бонусов может набрать до 15 очков и добавить 2,5 балла к коэффициенту страны. Понятно, что вероятность такого исхода мала. Скорее всего, 14 марта в Турине команда бывшего вратаря московского "Динамо" Нуну попрощается с Лигой чемпионов.

Тогда мы уже де-юре станем шестыми и получим право заявить в еврокубки в сезоне-2018/19 не пять, а шесть команд. При этом две из них (чемпион и серебряный призер-2017/18) отправятся напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а еще одна – в 3-й отборочный раунд. (Александр БОБРОВ)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/uefarates/

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КОММЕНТАРИИ (15)
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merch__

А теперь прикиньте сколько было бы баллов у России, проиграй Ростов Андерлехту на радость гинерам. И ведь будет апофеоз "справедливости" когда судейкам дадут команду "фас" чтоб самый грубый клуб РПФЛ играл в меньшинстве и получал пенальти на ровном месте. Пока у руля команда "Мудко и КО" места в еврокубки будут распределять футбольные решалы. И это очень печально.

11:14

Don Miguel

Почитаешь, так у нас худшие клубы и худший чемпионат в Европе. А откуда тогда вылезло это 6-е место, которое тут никому не нужно? Давайте в приказном порядке призовем все наши клубы "сливать", чтобы никаких 6-х мест, и никаких 6-и команд!

10:33

футбол_2018

А что там делать то шести клубам??Ростов то у нас один!!!!!!Столичные импотенты вместе с питерскими ни на что не способны!!!

09:50

ntsg62

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) тут и с двумя-то в ЛЧ позорище. а с тремя вообще караул будет...Караул будет,если туда попадут московские клубы-мясные,кони !!Для них это космос! А очечки-то набирают периферийные клубы!!Настоящие патриоты ,как всегда,на окраине...

08:15

igorvasilevich

Старперы Гинера.

05:30

pravovernyj

Дети Гинера в этом году попадут в ЛЕ и как обычно её сольют, чтоб сил не тратить. А Ростов может и не попасть. И опять очком будет мало.

04:37

igorvasilevich

Московские клубам нужно запретить выступать в Евро кубках. Пусть играют в ФНЛ.

03:31

igorvasilevich

Dolphin75 Колхоз - это ты пишу специально, чтобы докопался мясной.

03:30

Dolphin75

Вот когда колхоз научится правильно писать слово "бестОлочь", тогда и право голоса заимеет)

02:25

igorvasilevich

Да у нас позорные московские команды все время все портят. И приходится за Московских бесталычей отдуваться другим городам. Нужно Московским клубам запретить играть в еврокубках.

02:13

Излучение Промкооперации и Пищев

Главное, чтоб один небезызвестный клуб из Тушина пореже попадал в еврокубки, тогда можно надолго в шестерке задержаться...

01:36

Kirillyurrich

что за него болеть он и так пройдет

01:27

Алый Дракон

Я и так за "Юве" болею )...

01:22

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

тут и с двумя-то в ЛЧ позорище. а с тремя вообще караул будет...

01:21

Michaell

По мне так пусть играют 6 команд. Чем больше тем лучше, больше футбола по телику. Если так будем играиь, как южане, то интереснее и не стыдно будет наблюдать.

01:16

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