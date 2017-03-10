Россия в рейтинге УЕФА: нужны шесть клубов в еврокубках? Болейте за "Юве"!

"Ростов" добавил еще одно очко в общую копилку. Россия в таблице коэффициентов УЕФА остается шестой, набрав 50,532 балла. У преследующей нас Португалии 49,332 балла. И единственная (после вылета "Бенфики") продолжающая борьбу команда – "Порту", в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступивший "Ювентусу" 0:2.

Теоретически португальцы еще могут догнать и перегнать наши клубы: выиграй "Порту" все свои еврокубковые матчи и дойди он до финала, с учетом бонусов может набрать до 15 очков и добавить 2,5 балла к коэффициенту страны. Понятно, что вероятность такого исхода мала. Скорее всего, 14 марта в Турине команда бывшего вратаря московского "Динамо" Нуну попрощается с Лигой чемпионов.

Тогда мы уже де-юре станем шестыми и получим право заявить в еврокубки в сезоне-2018/19 не пять, а шесть команд. При этом две из них (чемпион и серебряный призер-2017/18) отправятся напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а еще одна – в 3-й отборочный раунд. (Александр БОБРОВ)