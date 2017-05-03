12:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роналду забил в Лиге чемпионов больше, чем 113 команд

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, оформивший хетт-трик в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Атлетико"​ (3:0), забил в турнире 103 мяча. Это больше, чем 113 из 135 команд, выступавших в Лиге чемпионов.

"СЭ" вел трансялцию матча "Реал" - "Атлетико"

Команда

Голы

1. Реал

498

2. Барселона

459

3. Бавария

415

4. Манчестер Юн.

350

5. Арсенал

281

6. Ювентус

259

7. Челси

249

8. Милан

229

9. Порту

218

10. Лион

187

11. Боруссия Д

166

12. Интер

148

13. ПСЖ, Валенсия

146

15. Байер

137

16. Динамо К, Олимпиакос П

133

18. Аякс, Ливерпуль

129

20. Монако

107

21. Шахтер, Галатасарай

106

23. Криштиану Роналду

103

…Лионель Месси

94

…Спартак

90

…ЦСКА

66

…Зенит

47

…Локомотив

26

…Рубин

6

…Ростов

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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zenit08

rake === Ну так глоры кричат же. Ответ в самом вопросе.

13:23

tigana.1982

Опять тупая статистика от СЭкса. Могу наводку дать: посчитайте еще сколько клубов игр сыграло меньше чем Роналду...

13:20

rake

а Спартак то из росс.клубов больше всех забил. Не пойму почему глоры бомжей и коней кричат тогда про только их вклад в лч для россии

13:13

shur

Но зато меньше Шахтера и Галатасарая

13:04

shpasic

ничего, не долго ему осталось - скоро его Дзюба обгонит!

13:04