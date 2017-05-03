Роналду забил в Лиге чемпионов больше, чем 113 команд

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, оформивший хетт-трик в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0), забил в турнире 103 мяча. Это больше, чем 113 из 135 команд, выступавших в Лиге чемпионов.
"СЭ" вел трансялцию матча "Реал" - "Атлетико"
|
Команда
|
Голы
|
1. Реал
|
498
|
2. Барселона
|
459
|
3. Бавария
|
415
|
4. Манчестер Юн.
|
350
|
5. Арсенал
|
281
|
6. Ювентус
|
259
|
7. Челси
|
249
|
8. Милан
|
229
|
9. Порту
|
218
|
10. Лион
|
187
|
11. Боруссия Д
|
166
|
12. Интер
|
148
|
13. ПСЖ, Валенсия
|
146
|
15. Байер
|
137
|
16. Динамо К, Олимпиакос П
|
133
|
18. Аякс, Ливерпуль
|
129
|
20. Монако
|
107
|
21. Шахтер, Галатасарай
|
106
|
23. Криштиану Роналду
|
103
|
…Лионель Месси
|
94
|
…Спартак
|
90
|
…ЦСКА
|
66
|
…Зенит
|
47
|
…Локомотив
|
26
|
…Рубин
|
6
|
…Ростов
|
6
zenit08
rake === Ну так глоры кричат же. Ответ в самом вопросе.
13:23
tigana.1982
Опять тупая статистика от СЭкса. Могу наводку дать: посчитайте еще сколько клубов игр сыграло меньше чем Роналду...
13:20
rake
а Спартак то из росс.клубов больше всех забил. Не пойму почему глоры бомжей и коней кричат тогда про только их вклад в лч для россии
13:13
shur
Но зато меньше Шахтера и Галатасарая
13:04
shpasic
ничего, не долго ему осталось - скоро его Дзюба обгонит!
13:04