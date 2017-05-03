Роналду забил в Лиге чемпионов больше, чем 113 команд

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, оформивший хетт-трик в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Атлетико"​ (3:0), забил в турнире 103 мяча. Это больше, чем 113 из 135 команд, выступавших в Лиге чемпионов.

"СЭ" вел трансялцию матча "Реал" - "Атлетико"