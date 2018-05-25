Роналду попал в кого-то мячом на тренировке и тут же извинился. Видео

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал героем курьезного эпизода во время тренировки перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Форвард сильно ударил по мячу и, судя по реакции, попал в кого-то. Почти сразу португалец извинился перед пострадавшим.

Финал "Реал" – "Ливерпуль" состоится в Киеве 26 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.