23:13 25 мая | Футбол — Лига чемпионов

Роналду попал в кого-то мячом на тренировке и тут же извинился. Видео

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал героем курьезного эпизода во время тренировки перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Форвард сильно ударил по мячу и, судя по реакции, попал в кого-то. Почти сразу португалец извинился перед пострадавшим.

Финал "Реал" – "Ливерпуль" состоится в Киеве 26 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dzhan1328

Ещё и проконтролировал,чтоб майку отдали именно этому человеку. Молодец.

23:42 25 мая

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