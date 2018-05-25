Роналду попал в кого-то мячом на тренировке и тут же извинился. Видео

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал героем курьезного эпизода во время тренировки перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Форвард сильно ударил по мячу и, судя по реакции, попал в кого-то. Почти сразу португалец извинился перед пострадавшим.
В кого-то попал, но сразу извинился!– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 мая 2018 г.
Роналду = 👏👏👏@realmadrid #финалЛЧ pic.twitter.com/J22FAsgNqB
Финал "Реал" – "Ливерпуль" состоится в Киеве 26 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
Dzhan1328
Ещё и проконтролировал,чтоб майку отдали именно этому человеку. Молодец.
23:42 25 мая