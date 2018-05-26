Роналдо: "В финале Лиги чемпионов будет много голов"

Бывший нападающий "Реала" и сборной Бразилии Роналдо считает, что "Королевскому клубу" будет сложно одержать победу в предстоящем финале Лиги чемпионов. "Реал" встретится с "Ливерпулем" сегодня вечером.

– Я настроен оптимистично, – цитирует экс-форварда издание AS. – Однако они столкнутся со сложностями, ведь "Ливерпуль" отлично разобрался с "Ромой" в полуфинале. У нас есть все, чтобы увидеть впечатляющую игру.

Роналдо дважды становился чемпионом Испании в составе "Реала".

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".