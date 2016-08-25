20:19 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Роман Бабаев: "Жеребьевка для ЦСКА могла быть поудачливей"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, комментируя итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, отметил, что армейцам могли достаться более простые соперники из третьей и четвертой корзин, передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. В группе Е ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".

– Жеребьевка могла быть поудачливей. Учитывая, что мы в первой корзине. Из второй соперник нормальный. А вот из третьей и четвертой могли бы быть и попроще, – сказал Бабаев.

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

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КОММЕНТАРИИ (14)
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самарец

Какие проблемы? организуйте свою лигу чемпионов Команды Узбекистана Таджикистана Туркменистана Казахстана Армении Азербайджана Вот и будет вам соперник полегче например так ЦСКА ПАХТАКОР АСТАНА АЛАШКЕРТ в этой группе ещё можно побороться за выход из неё

22:11 25 августа

coxo

там не зарядишь как в матче с рубином в последнем туре

22:06 25 августа

grey174

Рома, это не кубок России, где вам попал "Енисей", это Лига Чемпионов!!! Здесь даже Лудогорец опасен!!!

21:56 25 августа

Пиитерец

Чё ныть то по Лудогорцу? Радуйтесь, что не одного гранда не досталось.

21:41 25 августа

Блудный Свин

Поудачнее это как??? Тульский Арсенал и Томь?

21:33 25 августа

зубы суареса

это лига чемпионов детки. а не кабинет. тут вам туго. васьки свой класс в июне показали. игорек свой рекорд побтет. вангую

21:17 25 августа

waleriy

Я смотрю в конюшне одни девочки собрались - и все плачутся, что им соперник такой достался . Учитесь у Ростова , девочки, вот там МУЖИКИ.

21:16 25 августа

fell62

Ну понёсся скулёж , опять скафандры одевать коникам ?

21:11 25 августа

bvb1987

вам вечно надо попроще,хрен ты кудрявый,а в итог опять стабильно 4е место занимаете

20:59 25 августа

VADDD

Куда проще?

20:53 25 августа

orel85

Жид пархатый заскулил!!!! цска команда *ондонов

20:51 25 августа

tank777

Они всерьёз плачутся, или публику таким образом заводят…аниматоры,мля.

20:51 25 августа

saiga

Лучшим вариантом будет 3-е место в группе что для ЦСКА, что для "Ростова". И то и другое под большим сомнением.

20:46 25 августа

fanattagan

Молчал бы уже. Вечное недовольство! Мордовия не попала в этом году

20:43 25 августа

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