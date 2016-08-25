Роман Бабаев: "Жеребьевка для ЦСКА могла быть поудачливей"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, комментируя итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, отметил, что армейцам могли достаться более простые соперники из третьей и четвертой корзин, передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. В группе Е ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".

– Жеребьевка могла быть поудачливей. Учитывая, что мы в первой корзине. Из второй соперник нормальный. А вот из третьей и четвертой могли бы быть и попроще, – сказал Бабаев.