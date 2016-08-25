Роман Бабаев: "Жеребьевка для ЦСКА могла быть поудачливей"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, комментируя итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, отметил, что армейцам могли достаться более простые соперники из третьей и четвертой корзин, передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ. В группе Е ЦСКА сыграет с "Байером", "Тоттенхэмом" и "Монако".
– Жеребьевка могла быть поудачливей. Учитывая, что мы в первой корзине. Из второй соперник нормальный. А вот из третьей и четвертой могли бы быть и попроще, – сказал Бабаев.
самарец
Какие проблемы? организуйте свою лигу чемпионов Команды Узбекистана Таджикистана Туркменистана Казахстана Армении Азербайджана Вот и будет вам соперник полегче например так ЦСКА ПАХТАКОР АСТАНА АЛАШКЕРТ в этой группе ещё можно побороться за выход из неё
22:11 25 августа
coxo
там не зарядишь как в матче с рубином в последнем туре
22:06 25 августа
grey174
Рома, это не кубок России, где вам попал "Енисей", это Лига Чемпионов!!! Здесь даже Лудогорец опасен!!!
21:56 25 августа
Пиитерец
Чё ныть то по Лудогорцу? Радуйтесь, что не одного гранда не досталось.
21:41 25 августа
Блудный Свин
Поудачнее это как??? Тульский Арсенал и Томь?
21:33 25 августа
зубы суареса
это лига чемпионов детки. а не кабинет. тут вам туго. васьки свой класс в июне показали. игорек свой рекорд побтет. вангую
21:17 25 августа
waleriy
Я смотрю в конюшне одни девочки собрались - и все плачутся, что им соперник такой достался . Учитесь у Ростова , девочки, вот там МУЖИКИ.
21:16 25 августа
fell62
Ну понёсся скулёж , опять скафандры одевать коникам ?
21:11 25 августа
bvb1987
вам вечно надо попроще,хрен ты кудрявый,а в итог опять стабильно 4е место занимаете
20:59 25 августа
VADDD
Куда проще?
20:53 25 августа
orel85
Жид пархатый заскулил!!!! цска команда *ондонов
20:51 25 августа
tank777
Они всерьёз плачутся, или публику таким образом заводят…аниматоры,мля.
20:51 25 августа
saiga
Лучшим вариантом будет 3-е место в группе что для ЦСКА, что для "Ростова". И то и другое под большим сомнением.
20:46 25 августа
fanattagan
Молчал бы уже. Вечное недовольство! Мордовия не попала в этом году
20:43 25 августа