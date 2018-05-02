"Рома" - "Ливерпуль": Салах, Фирмину и Мане установили рекорд Лиги чемпионов

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах, Роберту Фирмину и Садио Мане установили новый рекорд результативности в Лиге чемпионов.

В ответном матче 1/2 финала против "Ромы" голом отметился Мане. Как сообщает Opta, после этого гола три нападающих "Ливерпуля" установили новый рекорд турнира, став самым результативным трио форвардов за одну кампанию.

В общей сложности в активе нападающих 29 голов. Салах и Фирмину забили по 10 мячей, Мане – 9. Они превзошли результат игроков "Реала" Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла, которые забили 28 мячей в сезоне-2013/14.