Роберту Фирмину: "Нам, как и "Реалу", предстоит матч с серьезным соперником с великой историей

Форвард "Ливерпуля" Роберту Фирмину рассказал, чего он ожидает от матча с "Реалом" в финале Лиги чемпионов.

- Мы знаем о "Реале". Он постоянно выигрывает титулы в Лиге чемпионов и Испании. Я никогда не играл против "Реала", но смотрел его матчи и знаю, что мадридцы - настоящие турнирные бойцы, - цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. - Впрочем, это финал - одна игра, один момент. Они тоже готовятся к серьезному сопернику, команде с великой историей. Мы будем сражаться до конца. Это будет уникальный момент. Трофей Лиги чемпионов - он особенный. Если нам посчастливится его выиграть, это будет очень эмоциональный момент для меня и всей нашей команды. Мы знаем историю клуба и всегда стремимся выступать на высоком уровне, чтобы продолжать выигрывать трофеи.

Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.