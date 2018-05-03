Рио Фердинанд: "Как бывшему игроку "МЮ", мне страшно смотреть на то, во что превращается "Ливерпуль"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал выход "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6.

– Как бывшему игроку "Манчестера", мне немного страшно смотреть на то, что делает "Ливерпуль". Это может стать началом новой главы в истории клуба, – цитирует BT Sport Фердинанда. – Статистика и история подсказывает, что "Реал" является фаворитом, но "Ливерпуль" может поставить перед соперником неразрешимые задачи.