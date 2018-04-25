Рио Фердинанд: "Ди Франческо обрек "Рому" на поражение"

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо после поражения римлян от "Ливерпуля" со счетом 2:5 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. По его словам, тренер допустил большую ошибку в выборе тактики.

– Думаю, тренер "Ромы" должен взять на себя полную ответственность за результат, – цитирует BT Sport Фердинанда. – Нечасто приходится говорить, что тренер полностью в этом виноват. Думаю, он сам подтолкнул своих игроков к поражению. Он обрек их на проигрыш, выбрав такую модель игры, при которой линия защиты выстраивалась высоко против команды, играющей в очень быстрый футбол. Сомневаюсь, видели ли он вообще, как играет "Ливерпуль" в этом сезоне.