10:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рикарду Куарежма: "Ничья - несправедливый результат матча с киевским "Динамо"

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Нападающий "Бешикташа" Рикарду Куарежма уверен, что результат матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:1) является несправедливым. По его словам, турецкий клуб полностью контролировал игру.

- Считаю, матч с "Динамо" завершился с несправедливым по отношению к нашей команде счетом, - приводит Dynamo.kiev.ua слова Куарежмы. - Мы контролировали игру в течение 90 минут, сумели открыть счет и поначалу полностью лишили соперника каких-либо перспектив в атаке.

После перерыва были по-прежнему уверены в себе, но позволили себе снизить темп, и поплатились за это. В итоге - несправедливый счет. Тем не менее хочу поздравить всю команду с игрой, которую мы показали. Все наши футболисты отдали себя на поле без остатка.

Дополнительная информация

http://dynamo.kiev.ua/news/251841-rikardu-kuarezhma-nespravedlivyij-schet

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Обиделся что ли.

10:47

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