Рикарду Куарежма: "Ничья - несправедливый результат матча с киевским "Динамо"

Нападающий "Бешикташа" Рикарду Куарежма уверен, что результат матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с киевским "Динамо" (1:1) является несправедливым. По его словам, турецкий клуб полностью контролировал игру.

- Считаю, матч с "Динамо" завершился с несправедливым по отношению к нашей команде счетом, - приводит Dynamo.kiev.ua слова Куарежмы. - Мы контролировали игру в течение 90 минут, сумели открыть счет и поначалу полностью лишили соперника каких-либо перспектив в атаке.

После перерыва были по-прежнему уверены в себе, но позволили себе снизить темп, и поплатились за это. В итоге - несправедливый счет. Тем не менее хочу поздравить всю команду с игрой, которую мы показали. Все наши футболисты отдали себя на поле без остатка.