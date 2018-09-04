РФС попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе. Ранее пресс-служба "Анжи" сообщила, что домашний матч первого раунда Юношеской лиги УЕФА против "Маккаби" состоится в Астрахани из-за соответствующего запрета организации.

- Российский футбольный союз попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе, - цитирует ТАСС исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева. - В этом регионе любят футбол, делают многое для его развития, и мы постараемся, чтобы зрители увидели международные матчи. За последние пять лет, которые действует запрет, у нас не было ни одного замечания по безопасности. При этом за это время на Северном Кавказе проводились международные соревнования на самом высоком уровне.

Первый матч между "Анжи" и "Маккаби" состоится 3 октября (на поле российской команды), ответный – 24 октября (на поле соперника).