23:04 23 октября | Футбол — Лига чемпионов

РФС на связи с ЦСКА и готов оказать помощь пострадавшим

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала происшествие в Риме перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Рома"ЦСКА. В центре столицы Италии на станции метро Repubblica вышел из строя эскалатор, в результате чего, по последним данным, пострадало около 30 человек, большинство из них – болельщики московской команды.

– РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, готовы оказать помощь пострадавшим, – сказали "СЭ" в пресс-службе РФС. (Илья Андреев)

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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