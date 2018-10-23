РФС на связи с ЦСКА и готов оказать помощь пострадавшим

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала происшествие в Риме перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА. В центре столицы Италии на станции метро Repubblica вышел из строя эскалатор, в результате чего, по последним данным, пострадало около 30 человек, большинство из них – болельщики московской команды.

– РФС находится на связи с ЦСКА и российским консульством в Риме, готовы оказать помощь пострадавшим, – сказали "СЭ" в пресс-службе РФС. (Илья Андреев)