13:11 | Футбол — Лига чемпионов

Рэзван Луческу: "Вернблум? У меня хорошая команда, в ней достаточно сильных исполнителей"


Главный тренер ПАОК  Рэзван Луческу отметил, что не сожалеет по поводу отсутствия в команде Понтуса Вернблума в преддверии матчей отбора Лиги чемпионов со "Спартаком". Экс-игрок ЦСКА мог этим летом перейти в греческий клуб, однако сделка пока не состоялась.

– Вам жаль, что к этому матчу не смогли подписать Понтуса Вернблума, который великолепно знает "Спартак"?

– Вернблум не играет за ПАОК и в прошлом году не играл за ПАОК. У меня хорошая команда, в ней достаточно сильных исполнителей. Не хочу обсуждать слухи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

ПАОК - Спартак М

 

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