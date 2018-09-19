23:52 19 сентября | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" победил "Рому"

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"Реал" победил "Рому" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0). Голами в составе мадридского клуба отметились полузащитник Иско, а также нападающие Гарет Бэйл и Мариано Диас

Лига чемпионов 

Группа G 

"Реал" (Испания) - "Рома" (Италия) - 3:0 (1:0)

Голы: Иско, 45 (1:0). Бэйл, 58 (2:0). Диас, 90+2 (3:0). 

"Реал" (Испания): Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Себальос, 85), Бэйл (Диас, 73), Бензема (Асенсио, 62), Иско.

"Рома" (Италия): Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Дженгиз Юндер, Де Росси, Н`Зонзи (Шик, 69), Дзаньоло (Пеллегрини, 54), Эль-Шаарави (Перотти, 62), Джеко.

Предупреждения: Серхио Рамос, 23. Де Росси, 44. Джеко, 76. 

Судья: Кайперс (Голландия).

19 сентября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Реал - Рома

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