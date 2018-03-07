"Реал" победил "ПСЖ" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Париже завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом". Мадридский клуб победил со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал соревнований. По голу забили Криштиану Роналду и Каземиру. Напомним, что в первой встрече "Реал" также был сильнее – 3:1.



Лига чемпионов

1/8 финала



"ПСЖ" (Франция) - "Реал" (Испания) - 1:2 (0:0)



Голы: Криштиану Роналду, 51 (0:1). Кавани, 71 (1:1). Каземиру, 80 (1:2).



"ПСЖ" (Франция): Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Берчиче, Верратти, Тиагу Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76), Кавани, Мбаппе (Диарра, 85).



"Реал" (Испания): Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Васкес, Каземиру, Ковачич (Кроос, 71), Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Криштиану Роналду.



Предупреждения: Верратти, 20. Ковачич, 32. Серхио Рамос, 78. Кавани, 84.



Удаление: Верратти (ПСЖ), 66 (неспорт. повед.).



Судья: Брих (Германия).



06 марта. Париж. Стадион "Паре де Пренс".