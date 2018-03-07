"Реал" победил "ПСЖ" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Париже завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом". Мадридский клуб победил со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал соревнований. По голу забили Криштиану Роналду и Каземиру. Напомним, что в первой встрече "Реал" также был сильнее – 3:1.
Лига чемпионов
1/8 финала
"ПСЖ" (Франция) - "Реал" (Испания) - 1:2 (0:0)
Голы: Криштиану Роналду, 51 (0:1). Кавани, 71 (1:1). Каземиру, 80 (1:2).
"ПСЖ" (Франция): Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Берчиче, Верратти, Тиагу Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76), Кавани, Мбаппе (Диарра, 85).
"Реал" (Испания): Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Васкес, Каземиру, Ковачич (Кроос, 71), Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Верратти, 20. Ковачич, 32. Серхио Рамос, 78. Кавани, 84.
Удаление: Верратти (ПСЖ), 66 (неспорт. повед.).
Судья: Брих (Германия).
06 марта. Париж. Стадион "Паре де Пренс".
saratovairen
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02:26
shpasic
ага, причём железобетонно раскатал))
02:03
Thomas_Boy_
В чемпионате он ее уже раскатал.)
01:37
LVA1
Реал объективно сильнее, чем Барса во всех линиях, мб не считая вратарской.
01:31
LVA1
Pablo_75, пфф. Такой Реал Барсу раскатает на раз-два как в Суперкубке.
01:30
Pablo_75
Переименовывайтесь в Атлетико-2. Кроме атлетизма, прессинга, скорости ничего нет. Барса или МанСити раскатают. Барса уже раскатала в чемпе.
01:18
xantr
Роналду настолько велик что забивает в 8 матче подряд!!!
01:13
баламошка
Сейчас я хлопну в ладошки, и уснут все барсеножки. Хлоп!
01:11
баламошка
Реал был сильнее. Точка. Тренеришке надо попробовать себя в более достойном клубе. Например в Спартаке. Имхо. И это не только моё имхо.
01:10
баламошка
Барсеножки, не позорьтесь хоть, вам ли о судейской благосклонности к Реалу говорить?) У самих все рыльца, все ваши маленькие первоклашкины рожицы в пуху)
01:08
баламошка
Реал на радость всем барсеножкам идёт к третьей победе подряд в ЛЧ)
01:04
Pablo_75
Бабасян Арсен Ноунеймович Париж хорош, но им неповезло с жеребьёвкой.)) Команда уровня полуфинала.) _________ 1. Жеребьёвка конечно супер. Занять первое место в группе и получить Реал. 2. Судейки снова помогают Реалу. В первом матче пенальти Реалу дали, а ПСЖ нет, хотя рука Серёжи Рамоса не была прижата к телу. 3.Травма Неймара - это уж лютое невезение. Ну и в прошлом году - я хоть и барселонист, но признаю, что Барсе там помогли. Итог: ПСЖ ещё и два года люто не везёт, и со жребием и с судьями...
00:53
Thomas_Boy_
Париж и жаль и нет. Столько лет в команду вваливают бабло, а результат нулевой.
00:51
Бабасян Арсен Ноунеймович
Париж хорош, но им неповезло с жеребьёвкой.)) Команда уровня полуфинала.)
00:48
Pablo_75
Реал, конечно, лучшая команда мира по "футбольной атлетике". Давит противника немыслимо. На чужой половине, неподалёку от штрафной, прессингуют шесть или семь игроков Реала. То есть на своей половине их всего ничего. Кажется, только выйди из-под этого прессинга через пас - и получишь опаснейшую атаку. И ничего подобного - за весь матч ПСЖ не провёл НИ ОДНОЙ атаки "в стиле Мане и Салаха", три в три или около того. Реал всегда успевал перестроиться, догнать, потушить. Как они это делают? Может, их 15 человек на поле?
00:47
Алкимо. 45 лет за Спартак!
Как сказал бы Лёня: Реал - это космос! Для Парижа уж точно)))
00:46
shpasic
и как тут не вспомнить железобетонные 1Х в Мадриде против Барсы))
00:46
Бабасян Арсен Ноунеймович
У такого Реала, как это ни банально, главный конкурент он сам.) Посмотрим, сможет ли Ман Сити что-то предложить в ответ.))
00:45
hottie
В первом матче все запорол Ло Сельсо, а тут Вератти.
00:45
zamzam85
Эмери на выход, без Неймара вообще ни о чем. Реалу в жеребьевке Баварию Ман Сити и Барсу
00:45
shpasic
тренеришка, давай, до свидания!
00:45
Бабасян Арсен Ноунеймович
Сомнений в превосходстве Мадрида не было как до матчей, так и во время игры.) Реал и КриРо подтверждают статус лучших в мире.) Легко и непринуждённо, с большим запасом прочности.) Маячит 3-я ЛЧ подряд.)
00:43
Slim Taller
Без сопротивления.Криштиану с очередным рекордом!
00:42