"Реал" - первый клуб, сыгравший два финала Лиги чемпионов в одном и том же стартовом составе

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) повторил состав, который он использовал в решающей встрече еврокубкового турнира против "Ювентуса" (4:1) в сезоне-2016/17. Исключением являются переигровки.

Два года подряд "королевский клуб" выходил на финалы Лиги чемпионов в следующем составе: Кейлор Навас - Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марселу - Каземиру, Тони Кроос, Лука Модрич - Иско, Криштиану Роналду, Карим Бензема.

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