"Реал" – "Ливерпуль": трансляция – в 21.45

Сегодня, 26 мая, "Реал" в рамках финала Лиги чемпионов на стадионе "Олимпийский" в Киеве сыграют с "Ливерпулем". "Королевский клуб" в случае победы установит небывалый рекорд – поднимет третий раз подряд (!!!) главный клубный трофей Европы. Мадридцы еще ни разу не вылетали из Лиги чемпионов при Зинедине Зидане. "Ливерпуль" же более 10 лет не играл в финале Лиги чемпионов, но в этом сезоне у команды сумасшедшая атака во главе с Мохамедом Салахом. Однако букмекеры отдают предпочтение мадридскому гранду. Стартовый свисток испанско-английской битвы прозвучит в 21.45 по московскому времени.

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Прямая трансляция матча "Реал" – "Ливерпуль"