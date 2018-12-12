"Реал" - ЦСКА - 0:3. Видеообзор

💪🏻 Хладнокровие лучшего бомбардира РПЛ позволяет армейцам повести в счёте.



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📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/YfFYq4O9Nn