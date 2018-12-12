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"Реал" - ЦСКА - 0:3. Видеообзор

12 декабря. Мадрид. "Реал" - ЦСКА - 0:3. Армейцы разгромили "Королевский клуб". Фото AFP 12 декабря. Мадрид. ЦСКА громит "Реал" на его поле в Лиге чемпионов. Фото AFP
12 декабря. Мадрид. "Реал" - ЦСКА - 0:3. Армейцы разгромили "Королевский клуб". Фото AFP
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ЦСКА на выезде разгромил "Реал" (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

37-я минута. Федор Чалов. 1-0

43-я минута. Георгий Щенников. 2-0 

73-я минута. Арнор Сигурдссон. 3-0

 

Трансляция матча "Реал" - ЦСКА здесь

Реал - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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