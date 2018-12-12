"Реал" - ЦСКА - 0:3. Видеообзор

ЦСКА на выезде разгромил "Реал" (3:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
37-я минута. Федор Чалов. 1-0
💪🏻 Хладнокровие лучшего бомбардира РПЛ позволяет армейцам повести в счёте.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 12 декабря 2018 г.
💻 Подключайтесь к трансляции игры #РеалЦСКА на https://t.co/7AhUqatvSL
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/YfFYq4O9Nn
43-я минута. Георгий Щенников. 2-0
🔥 Важнейший мяч Георгия Щенникова перед самым перерывом!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 12 декабря 2018 г.
💻 Подключайтесь к трансляции игры #РеалЦСКА на https://t.co/7AhUqatvSL
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/5JPlkDhu9v
73-я минута. Арнор Сигурдссон. 3-0
Sigurdsson attı– Krampon UEFA Tv (@KramponsportsTV) 12 декабря 2018 г.
Real Madrid 0-3 CSKA Moskova
Tün Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/EkRrNbSGpV
Трансляция матча "Реал" - ЦСКА здесь
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