23:08 1 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Реал" - "Бавария": Хамес сравнял счет в матче и не стал праздновать гол


Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, арендованный мюнхенцами у "Реала", в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридцев сравнял счет во встрече - 2:2. Колумбийский хавбек воспользовался ошибкой обороны соперника после прострела с правого фланга в исполнении Никласа Зюле. Он подхватил мяч на углу вратарской и отправил его между ногами Кейлора Наваса.

Напомним, что в первой игре, которая состоялась в Мюнхене 25 апреля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1. При таком счете мадридцы выходят в финал.

Реал - Бавария

 

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