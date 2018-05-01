"Реал" - "Бавария": Хамес сравнял счет в матче и не стал праздновать гол

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, арендованный мюнхенцами у "Реала", в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридцев сравнял счет во встрече - 2:2. Колумбийский хавбек воспользовался ошибкой обороны соперника после прострела с правого фланга в исполнении Никласа Зюле. Он подхватил мяч на углу вратарской и отправил его между ногами Кейлора Наваса.

Напомним, что в первой игре, которая состоялась в Мюнхене 25 апреля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1. При таком счете мадридцы выходят в финал.