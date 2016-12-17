Рауль Альбиоль: "В "Наполи" более дружеская атмосфера, чем в "Реале"

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль рад, что его команда сыграет с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанец был счастлив выступать за мадридский клуб, однако отметил, что в Неаполе коллектив гораздо дружнее.

– Каждый игрок мечтает попасть в "Реал", и мне повезло провести там четыре замечательных сезона, – цитирует Football Italia Альбиоля. – Это замечательный клуб и поддержка болельщиков настолько сильна, что ты чувствуешь себя как дома. Для меня это будет особенный матч в Лиге чемпионов.

С первого дня, как я прибыл в Неаполь, я понял, что все тут одна семья. По сравнению с Мадридом, здесь более дружеская атмосфера в раздевалке. Роналду? Это действительно великий человек. Вне поля он всегда старается помогать детям и работает над собой каждый день.