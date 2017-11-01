"ПСЖ" и "Бавария" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

"ПСЖ" в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов обыграл на своем поле "Андерлехт" - 5:0. Хет-трик в этой встрече на счету Левена Кюрзава, еще по голу забили Неймар и Марко Верратти. Эта победа стала 4-й для парижан в группе.

"Бавария" на выезде обыграла "Селтик" - 2:1. На гол Каллума Макгрегора баварцы ответили точными ударами Кингсли Комана и Хави Мартинеса.

Победа немецкой команды позволила ей выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На счету "Баварии" 9 очков, у "Сеотика" - 3. При равенстве очков будут учитываться показатели личных встреч, которые в пользу баварцев. Также в 1/8 финала вышел "ПСЖ". "Кельты" поспорят с "Андерлехтом" за путевку в 1/16 финала Лиги Европы.