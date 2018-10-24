"ПСВ" вырвал ничью в матче с "Тоттенхэмом", Ллориса удалили с поля

На 29-й минуте счет в матче открыл Ирвинг Лосано. Лукас Моура на 39-й минуте сравнял результат. Харри Кейн на 54-й минуте вывел "шпор" вперед.

Голкипер гостей Юго Ллорис был удален на 79-й минуте за то, что снес Лосано за пределами штрафной. Место в воротах занял Михел Форм. На 87-й минуте Люку де Йонгу удалось сравнять результат.

Обе команды имеют в активе по одному очку. По дополнительным показателям "Тоттенхэм" на третьем месте в группе В, а ПСВ - на четвертом. В следующем туре "шпоры" примут ПСВ на "Уэмбли".

Лига чемпионов

Группа В

3-й тур

"ПСВ" (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2 (1:1)