Прокуратура Швейцарии продолжит расследование по делу Платини

Знаменитый футболист, экс-президент УЕФА Мишель Платини еще может предстать перед судом по делу о коррупции, сообщает AFP.

- Что касается статуса Платини, то его дело окончательно не завершено, - сказал представитель прокуратуры. Таким образом, он опроверг слова адвоката француза о снятии обвинений. Если будут найдены новые доказательства, чиновник вновь будет вынужден доказывать свою непричастность к коррупции в суде.

Экс-президент УЕФА был отстранен от футбола в конце 2015 года по обвинению в незаконном получении от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Изначально срок отстранения составлял 8 лет, впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил его до шести лет, а Спортивный арбитражный суд в Лозанне - до четырех.

Бывший игрок сборной Франции официально покинул пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.