Предварительный состав корзин в Лиге чемпионов-2018/19

После финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" (3:1) портал B/R Football представил предварительный состав корзин на следующий сезон. На данный момент определены 26 из 32 команд, которые сыграют в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира.

Клубы, которые не обеспечили себе место в групповом турнире, расположены в корзинах исходя из их положения в рейтинге УЕФА и отмечены звездочкой (*).

Напомним, чемпион России "Локомотив" займет место в первой корзине, тогда как серебряный призер ЦСКА расположится в третьей корзине.

Первая корзина: "Атлетико", "Бавария", "Барселона", "Ювентус", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Локомотив", "Реал";

Вторая корзина: "Тоттенхэм", "Боруссия" Дортмунд, "Порту", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер", "Бенфика" (*), "Наполи", "Базель" (*);

Третья корзина: "Ливерпуль", "Рома", "Шальке", "Лион", "Монако", "Зальцбург" (*), "Аякс" (*), ЦСКА;

Четвертая корзина: "Валенсия", ПСВ (*), "Виктория Пльзень", "Селтик" (*), "Брюгге", "Галатасарай", "Интер", "Хоффенхайм".

Отметим, что занявший третье место в чемпионате России "Спартак", в случае прохода через два отборочных раунда, попадет в четвертую корзину.