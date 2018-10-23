22:09 | Футбол — Лига чемпионов

Посольство РФ в Риме: При поломке эскалатора пострадали тридцать человек

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Тридцать болельщиков ЦСКА пострадали в результате инцидента в метро Рима. На станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор с фанатами, направлявшимися на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и "Ромой"

- Нам поступила информация о 30 пострадавших, из них семерых унесли на носилках, они в тяжелом состоянии, пятеро находятся в состоянии средней тяжести, 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения, - цитирует РИА Новости представителя посольства РФ в Риме.

Рома - ЦСКА

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181023/1144567279.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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