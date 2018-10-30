Посольство РФ в Италии: "В больницах города остаются двое россиян"

Пресс-служба посольства России в Италии сообщила о том, что в больницах города остаются трое россиян, пострадавших в результате инцидента, который случился 23 октября в Риме, когда обрушился эскалатор на станции метро "Репубблика". Это произошло перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0). Всего было госпитализировано 17 человек.

- Провожаем ещё одну россиянку, которая постарадала в инциденте в метро Рима. В больницах города остаются двое россиян, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.

Провожаем ещё одну россиянку, которая постарадала в инциденте в метро Рима. В больницах города остаются двое россиян. #РомаЦСКА pic.twitter.com/xr9YlpRciO – RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 30 октября 2018 г.

Трагедия в Риме. Что известно о состоянии пострадавших фанатов ЦСКА