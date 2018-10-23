Посольство – об инциденте в римском метро: "Звоните завтра"

Представитель посольства Российской Федерации в Италии отказались комментировать "СЭ" инцидент в римском метро.

– У меня нет никакой информации, – заявил представитель посольства, который отказался представиться. – Звоните завтра в рабочее время.

Накануне СМИ сообщили о падении эскалатора на одной из станций метро в итальянской столице. На видео, размещенном в сети предположительно были слышны возгласы на русском языке. Матч 3-го тура "Рома" – ЦСКА начнется на стадионе "Олимпико" в 22.00 по московскому времени. (Евгений Белоусов)

Фанаты ЦСКА пострадали из-за поломки эскалатора метро в Риме. Жуткие фото и видео