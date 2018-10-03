"Порту" обыграл "Галатасарай" в группе "Локомотива", Касильяс провел 173-й матч в Лиге чемпионов

"Порту" обыграл "Галатасарай" в матче группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Голкипер португальцев Икер Касильяс провел 173-й матч в главном еврокубковом турнире. Он единственный футболист, игравший в 20 сезонах Лиги чемпионов подряд.

"Порту" возглавил группу D с 4 очками, "Галатасарай" с тремя очками идет третьим. Напомним, что ранее в группе D "Шальке" взял верх над "Локомотивом" - 1:0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"Порту" (Португалия) - "Галатасарай" (Турция) - 1:0 (0:0)

Гол: Марега, 49.

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Теллес, Эдер Милитан, Брахими, Данилу Перейра, Эррера (Сержиу Оливейра, 89), Отавиу (Перейра, 80), Корона (Оливер, 69), Марега.

"Галатасарай": Муслера, Нагатомо, Майкон, Сердар Азиз, Линнес, Донк (Сельчук Инан, 68), Фернанду Режес (Юнус Акгюн, 86), Беланда (Фегули, 74), Мендеш Родригеш, Синан Гюмюш, Оньекуру.

Предупреждения: Донк, 31. Эдер Милитан, 42. Сердар Азиз, 44. Линнес, 54. Отавиу, 58. Данилу Перейра, 60. Майкон, 90+1.

Судья: Оливер (Англия).

3 октября. Порту. Стадион "do Dragao".

Таблица Лиги чемпионов