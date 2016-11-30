Порошенко подписал указ о подготовке к финалу Лиги чемпионов в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке к проведению в Киеве финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, сообщает официальный сайт главы государства. Также он поручил кабинету министров в течение двух месяцев разработать и утвердить план мероприятий по подготовке. Правительство должно предусмотреть обеспечение общественного порядка, должное медицинское обслуживание и санитарное благополучие в Киеве. Кроме того, необходимо организовать туристические услуги для гостей турнира и обеспечить должное финансирование финала. Кабинет министров должен будет информировать президента о ходе мероприятий.

Киев впервые в истории примет финал еврокубка. Ранее из крупных международных турниров столица Украины принимала финальный матч чемпионата Европы-2012.