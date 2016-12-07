Первый гол "Тоттенхэма" забит из офсайда

На 38-й минуте матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – ЦСКА серьезную ошибку допустил первый судья-помощник Эленито Ди Либераторе, не зафиксировавший положение "вне игры" у футболиста "шпор" Уокера. В тот момент, когда Кейн пяткой сделал ему пас, Уокер располагался за линией офсайда.
Никола Риццоли, не получив соответствующий сигнал от ассистента, игру продолжил. И через несколько секунд Алли сравнял счет. (Александр БОБРОВ)
Dexty_07
По моему в РФ народная забава ныть по поводу ошибок судей. Что комментаторы, что СМИ, а потом зараза переходить и на Спартак и Зенит. У других команд пока иммунитет сильный от нытья
00:10
merniloskut
Бобров за них болеет и всё теперь так видит!)))
00:08
Jean4
Нужно признать, что гол коней тоже из офсайда забит.
00:03
half back
и что,гол отменят.
00:00