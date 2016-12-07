23:50 7 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Первый гол "Тоттенхэма" забит из офсайда

Первый гол "Тоттенхэма" забит из офсайда. Фото Фото "Матч ТВ"
Первый гол "Тоттенхэма" забит из офсайда. Фото Фото "Матч ТВ"
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На 38-й минуте матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм"ЦСКА серьезную ошибку допустил первый судья-помощник Эленито Ди Либераторе, не зафиксировавший положение "вне игры" у футболиста "шпор" Уокера. В тот момент, когда Кейн пяткой сделал ему пас, Уокер располагался за линией офсайда.

Никола Риццоли, не получив соответствующий сигнал от ассистента, игру продолжил. И через несколько секунд Алли сравнял счет. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Dexty_07

По моему в РФ народная забава ныть по поводу ошибок судей. Что комментаторы, что СМИ, а потом зараза переходить и на Спартак и Зенит. У других команд пока иммунитет сильный от нытья

00:10

merniloskut

Бобров за них болеет и всё теперь так видит!)))

00:08

Jean4

Нужно признать, что гол коней тоже из офсайда забит.

00:03

half back

и что,гол отменят.

00:00

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