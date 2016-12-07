Первый гол "Тоттенхэма" забит из офсайда

На 38-й минуте матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – ЦСКА серьезную ошибку допустил первый судья-помощник Эленито Ди Либераторе, не зафиксировавший положение "вне игры" у футболиста "шпор" Уокера. В тот момент, когда Кейн пяткой сделал ему пас, Уокер располагался за линией офсайда.

Никола Риццоли, не получив соответствующий сигнал от ассистента, игру продолжил. И через несколько секунд Алли сравнял счет. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА