Паулу Фонсека: "Предпочел бы, чтобы матч с "Лионом" прошел со зрителями"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсена - о матче с "Лионом" в Лиге чемпионов. Французский клуб будет принимать соперника при пустых трибунах за нарушения, допущенные на матче Лиги Европы с ЦСКА в прошлом сезоне

– В 1-м туре с "Хоффенхаймом", очевидно, были проблемы в защите. Что изменилось с того времени? Какие выводы вы сделали?

– Да, как я тогда и признал, у нас возникли некоторые проблемы с обороной. Мы постарались скорректировать это. Сейчас встретимся с абсолютно другим соперником, чьи характеристики отличаются. Постарались подобрать наилучшую стратегию для игры с "Лионом", приняв во внимание ошибки, совершенные в прошлом. Кстати, когда я говорю о проблемах с обороной в минувшем матче, это не значит, что речь только о защитниках, – на самом деле, обо всей команде и игроках всех линий. То есть проблема была более глобальной.

– Играть при пустых трибунах – ваше преимущество?

– Не знаю, завтра увидим. Я выскажу личное мнение: не понимаю этого и считаю, что такие решения не должны приниматься в принципе. Предпочел бы приехать сюда на полный стадион, даже если на трибунах в основном болельщики "Лиона". Футбол несет особенную атмосферу, арены должны быть заполнены, на них должно быть шумно, все должно быть красиво. Не знаю, что нужно обсудить и какие решения принять, чтобы такого больше не случалось, а трибуны всегда были полны болельщиков. Люди должны приходить и смотреть на красивое зрелище – футбол, - цитирует португальца официальный сайт "Шахтера".

Матч "Лион" - "Шахтер" состоится 2 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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