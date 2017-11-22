Паулу Фонсека: "После гола настоящего гения Инсинье все пошло не так"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после поражения от "Наполи" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что у его команды еще остались шансы на выход в плей-офф. Специалист считает, что игра изменилась после гола Лоренцо Инсинье в ворота донецкого клуба.

– Для нас это очень тяжелый результат, учитывая качество нашей игры в первом тайме, – цитирует сайт УЕФА Фонсеку. – Мы показывали хороший футбол до первого пропущенного гола, который был забит настоящим гением. После этого нам пришлось раскрываться, и все пошло не так. У нас все еще есть такие же шансы на выход из группы, как и прежде. Нам нужно набрать одно очко в последней игре. Я продолжаю верить в команду, как и верил в нее до этого.