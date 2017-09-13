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20:51 | Футбол — Лига чемпионов

Пареха - в стартовом составе "Севильи" на матч с "Ливерпулем"


Стали известны составы "Ливерпуля" и "Севильи" на матч группового турнира Лиги чемпионов. Бывший защитник "Спартака" Николас Пареха начнет поединок в составе испанцев с первых минут. Напомним, что клубы являются соперниками "Спартака" по группе.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Ловрен, Матип, Морено, Вайналдум, Джан, Хендерсон, Салах, Мане, Фирмину.

"Севилья": Серхио Рико, Меркадо, Пареха, Кьяр, Эскудеро, Писарро, Н'Зонзи, Банега, Навас, Бен Йеддер, Корреа.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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