ПАОК – "Спартак": за что назначен пенальти в ворота красно-белых?

Сегодня. Салоники. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых.

На 27-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" израильский арбитр Орель Гринфельд правильно назначил пенальти в ворота красно-белых.

Спартаковский полузащитник Роман Зобнин в своей штрафной площади выставил вперед правую руку и сыграл ей в мяч. Это нарушение правил, которое карается 11-метровым ударом.

Правда, судья назначил его не сразу, а после продолжительной паузы. (Александр БОБРОВ)

Сегодня. Салоники. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых.