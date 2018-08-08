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ПАОК – "Спартак": за что назначен пенальти в ворота красно-белых?

Сегодня. Салоники. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых. Сегодня. Салоники. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых. Сегодня. Салоники. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых.
Сегодня. Салоники. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых.

На 27-й минуте первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК"Спартак" израильский арбитр Орель Гринфельд правильно назначил пенальти в ворота красно-белых.

Спартаковский полузащитник Роман Зобнин в своей штрафной площади выставил вперед правую руку и сыграл ей в мяч. Это нарушение правил, которое карается 11-метровым ударом.

Правда, судья назначил его не сразу, а после продолжительной паузы. (Александр БОБРОВ)

Сегодня. Салоники. Лига чемпионов. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых.
Сегодня. Салоники. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых.
Сегодня. Салоники. Лига чемпионов. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых.
Сегодня. Салоники. ПАОК - "Спартак". Момент с назначением пенальти в ворота красно-белых.
ПАОК - Спартак М

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