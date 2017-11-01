"Олимпиакос" сыграл вничью с "Барселоной", "Спортинг" - с "Ювентусом"

"Олимпиакос" сыграл вничью с "Барселоной" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 0:0. Каталонцы потеряли первые очки в текущем розыгрыше еврокубка.

В другом поединке группы D "Спортинг" сыграл вничью с "Ювентусом" - 1:1.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа D

"Олимпиакос" (Греция) - "Барселона" (Испания) - 0:0

"Олимпиакос": Прото, Эльабделлауи, Ботиа, Энгелс, Кутрис, Диогу Фигейраш, Тахцидис, Ромао, Оджиджа-Офоэ (Жилле, 75), Карсела-Гонсалес (Пардо, 79), Фортунис (Джурджевич, 84).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Маскерано, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто (Деулофеу, 45+1), Бускетс, Паулинью (Ракитич, 62), Месси, Л.Суарес, Д..Суарес (Андре Гомиш, 75).

Предупреждения: Тахцидис, 36. Серхи Роберто, 42. Энгелс, 58. Андре Гомиш, 77. Диогу Фигейраш, 88.

Судья: Тэйлор (Англия).

Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".

"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия) - 1:1 (1:0)

Голы: Сезар, 20 (1:0). Игуаин, 79 (1:1).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Ристовски (Петрович, 90+1), Пинту, Сильва, Батталья, Сезар (Пальинья, 63), Фернандеш, Акунья, Мартинш, Дост (Думбья, 81).

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Барцальи, Де Шильо (Дуглас Коста, 65), Сандру, Хедира (Матюиди, 70), Пьянич, Игуаин, Манджукич, Куадрадо, Дибала (Бернардески, 83).

Предупреждения: Манджукич, 26. Дост, 68. Акунья, 78. Коатес, 81. Куадрадо, 89.

Судья: Тюрпен (Франция).

Лиссабон. Стадион "Jose Alvalade".

Турнирная таблица - здесь