Никола Влашич: "Теперь для выхода в плей-офф ЦСКА нужно побеждать во всех играх"

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение от "Ромы" (1:2) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, а также поделился ожиданиями об оставшихся двух играх.

- Всегда тяжело возвращаться в игру после быстро пропущенного гола, - начинает Влашич. - Но мы показали хороший футбол и даже после удаления играли лучше "Ромы". Они забили дважды, а мы не реализовали свои моменты. С нетерпением ждём следующих матчей."

- Удаление Магнуссона - ключевой момент матча?

- Да, после удаления "Роме" стало легче играть. Они забили через две минуты после красной Магнуссона. Мои друзья после матча пивали, что там был офсайд, но я ещё не смотрел повтор. Но мы создавали неплохие моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать.

- Выход в плей-офф реален?

- Впереди у нас две тяжелые игры - одна в Испании, одна дома. Нам нужно побеждать в обеих, чтобы претендовать на выход в плей-офф. Но мы не опускаем голову и идём дальше.

После домашнего поражения от "Ромы" (1:2) ЦСКА с четырьмя очками остался на третьем месте в группе, римляне же набрали девять и поднялись на первое место. (Константин Колмаков)