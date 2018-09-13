Никола Влашич: "Реалу" и "Роме" будет трудно в матчах с ЦСКА в Москве"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что соперникам армейцев по групповому этапу Лиги чемпионов будет сложно противостоять красно-синим в Москве. ЦСКА сыграет в группе G против "Реала", "Ромы" и "Виктории" Пльзень.

- Объективно говоря, "Реал" и "Рома" - фавориты в борьбе за два первых места в группе, - приводит слова Влашича Novi List. - Можно сказать, что мы должны быть лучше, чем "Виктория" Пльзень, чтобы обеспечить продолжение соревнований в Лиге Европы. Но тем не менее, ни "Реалу", ни "Роме" не будет легко против ЦСКА на нашем поле, особенно в зимние месяцы.

Первый матч в Лиге чемпионов армейцы проведут против "Виктории" Пльзень 19 сентября.

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