05:59 | Футбол — Лига чемпионов

Нико Ковач: "Бавария" и "Аякс" – два великих клуба"

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Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса" надеется, что команда покажет правильную реакцию на поражения в чемпионате Германии.

– Я рад в предвкушении, это будет классный матч. "Бавария" и "Аякс" – два великих клуба, которые в 70-е годы доминировали в европейском футболе, – цитирует пресс-служба клуба Ковача. – Я хотел бы, чтобы команда показала нужную реакцию. И это касается не только матча против "Аякса", но и следующей игры в бундеслиге. "Аякс" – очень талантливая команда, в составе которой есть индивидуально очень сильные игроки. Заметен высокий уровень. Это очень сильная в игровом плане команда, которая любит быть с мячом и задавать игровой ритм. "Баварии" придется выложиться на максимум.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2018/10/vorbericht-fc-bayern---ajax-amsterdam

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