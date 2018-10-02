Нико Ковач: "Бавария" и "Аякс" – два великих клуба"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса" надеется, что команда покажет правильную реакцию на поражения в чемпионате Германии.

– Я рад в предвкушении, это будет классный матч. "Бавария" и "Аякс" – два великих клуба, которые в 70-е годы доминировали в европейском футболе, – цитирует пресс-служба клуба Ковача. – Я хотел бы, чтобы команда показала нужную реакцию. И это касается не только матча против "Аякса", но и следующей игры в бундеслиге. "Аякс" – очень талантливая команда, в составе которой есть индивидуально очень сильные игроки. Заметен высокий уровень. Это очень сильная в игровом плане команда, которая любит быть с мячом и задавать игровой ритм. "Баварии" придется выложиться на максимум.