Никлас Зюле: "Ливерпуль" - великая команда. Будет здорово!"

Защитник "Баварии" Никлас Зюле прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцам предстоит сыграть с "Ливерпулем".

- Великая команда, великолепные игроки и отличный стадион, - приводит пресс-служба клуба слова Зюле. - Это будет очень сложная игра. Но мы все в предвкушении. В первом матче мы должны будем добиться хорошего результата. Нам понадобится идеальный день. Уверен, что мы пройдем дальше. Я в предвкушении встречи с Роберто Фирмину. Будет классно сыграть против него. Будет здорово!

Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.

Все результаты жеребьевки - здесь.