Никлас Зюле: "Бавария" не должна была так легко пропускать быстрый гол от "ПСЖ"

Защитник "Баварии" Никлас Зюле после поражения от "ПСЖ"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что быстрый гол решил исход встречи. Также он посетовал на нехватку везения.

- Мы подготовились достаточно хорошо, у нас была отличная тренировочная неделя и мы много работали, - цитирует пресс-служба клуба Зюле. - Потом ты приезжаешь сюда и получаешь от одной из лучших команд турнира ранний гол в свои ворота, после чего, конечно, тебе нужно отыгрываться. Думаю, что мы так и сделали. В первой половине игры мы были лучшей командой на поле, но нам не хватало везения. Мы знали, что у Парижа отличная команда, но мы не должны были так легко пропускать этот ранний гол. Это было фатально. И после этого, конечно, здесь было тяжело играть.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"