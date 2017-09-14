Никита Симонян: "Спартак" полностью уступил инициативу "Марибору" в конце матча"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, потому что уступил инициативу в конце игры. Он также добавил, что красно-белые обязаны были сохранить победный счет.

Отметим, что "Спартак" пропустил гол за пять минут до конца основного времени встречи.

– Не является ли у "Спартака" симптомом, что в очередном матче к концу игры мы полностью уступаем сопернику инициативу, как это было с ЦСКА, "Рубином", вместо того, чтобы передвинуть игру ближе к воротам соперника? Тренеры должны задуматься: все-таки немало было брака в передачах, – приводит ТАСС слова Симоняна. – С одной стороны, можно быть довольным после ничьей на выезде, но с другой – поведя в счете и не использовав второй шанс, когда мог забить Фернанду, команда обязана была сохранить этот счет. "Спартак" прижался к воротам и позволил сопернику иметь к концу игры полное преимущество, и хорошо, что к концу матча все так закончилось.

"Марибор" показал себя очень неплохой командой, умеющей играть в футбол. Команда здорово владеет мячом, к концу матча здорово контролировала игру.