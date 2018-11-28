Никита Чернов: "Постараемся исправить ситуацию в группе в матче с "Реалом"

Защитник ЦСКА Никита Чернов дал комментарий клубному телевидению после поражения в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" (1:2). 22-летний российский футболист считает, что армейцы провели плохой второй тайм с чешской командой.

– Никита, в чем причины поражения от "Виктории"?

– В первом тайме играли более-менее хорошо, создавали моменты, – сказал Чернов. – Нужно было делать счет 2:0, "заканчивать" эту игру, но во второй половине встречи попытались удержать счет, хотя тренер в раздевалке сказал, что так делать нельзя: если будем играть на ничью или сохранять результат, в любом случае пропустим. Так и получилось. Мы не очень хорошо провели второй тайм, отсюда и итоговый счет.

– Бывает, что быстрый гол негативно сказывается на действиях команды, которая его забивает. Это наш случай?

– Я бы не сказал. Когда играли с "Реалом", тоже забили быстро, на второй минуте, но смогли выстоять, все хорошо делали свою работу. Матч на матч не приходится, футбол и любят за его непредсказуемость.

– Что команда сделала не так в эпизодах, когда пропускала мячи?

– Любой пропущенный мяч – это череда ошибок. Я думаю, мы подробно разберем эти моменты, Виктор Михайлович нам все расскажет на теории, укажет, кто и где виноват.

– Несмотря на поражение, команда еще сохраняет шансы на евровесну…

– Нужно ехать в Мадрид и пытаться брать очки. Приложим все силы, чтобы хоть как-то исправить турнирное положение.

ЦСКА занимает четвертое место в своей группе Лиги чемпионов после пяти туров.

Красно-синие сыграют с "Реалом" в заключительном матче группового турнира. Встреча пройдет 12-го декабря, начало – в 20.55 (мск).