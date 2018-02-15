Неймар: "В прошлом году с "Барселоной" я был в гораздо худшей ситуации"

Нападающий "ПСЖ" Неймар после поражения от "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отказался комментировать тактический выбор главного тренера Унаи Эмери. Тем не менее, он считает, что парижане не потеряли шансов на выход в следующую стадию.

- Это сложно, но ничего невозможного нет, - цитирует L'Equipe Неймара. - В прошлом году с "Барселоной" я был в гораздо худшем положении, и мы смогли пройти в следующую стадию (каталонцы проиграли "ПСЖ" на выезде 0:4, а на своем поле выиграли 6:1. - Прим. "СЭ"). Надеюсь, в этом году и "ПСЖ" сможет это сделать. Матч с "Реалом" не был плохим, но нам нужно будет сыграть лучше, если хотим выбить Мадрид.