Неймар и Мбаппе начнут матч с "Ливерпулем" в стартовом составе "ПСЖ"

Нападающие "ПСЖ" Неймар и Кильян Мбаппе начнут в стартовом составе матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится в среду. 26-летний бразилец и 19-летний француз получили травмы в играх за сборные и пропустили встречу 14-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (1:0).

- Неймар и Мбаппе выйдут в стартовом составе завтра вечером, - сказал главный тренер красно-синих Томас Тухель на пресс-конференции перед матчем с "Ливерпулем".

"ПСЖ" занимает 3-е место в группе С, имея в активе 5 очков. "Ливерпуль" с 6 баллами располагается на второй строчке.

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