Немец Айтекин рассудит ЦСКА и "Бенфику" в матче Лиги чемпионов

Бригада немецких арбитров во главе с Денизом Айтекином будет работать на матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Бенфикой", информирует пресс-служба УЕФА.

Помогать Айтекину будут Рафаэль Фольтин и Маркус Хекер. Дополнительные ассистенты – Тобиас Штилер и Беньямин Бранд. Четвертый судья – Эдуард Байтингер.

Напомним, что матч ЦСКА – "Бенфика" состоится 22 ноября в Москве, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Первый матч между армейцами и лиссабонцами завершился в пользу красно-синих - 2:1. На данный момент подопечные Виктора Гончаренко занимают третье место в группе A, набрав шесть очков после четырех матчей. ЦСКА уступает "Базелю", идущему вторым, только по дополнительным показателям.