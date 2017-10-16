Навас и Криштиану Роналду - в заявке "Реала" на игру с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". В списке футболистов оказался восстановившийся от травмы вратарь Кейлор Навас, а также нападающий Криштиану Роналду.
Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:
вратари – Навас, Касилья, М. Рамос;
защитники – С. Рамос, Варан, Начо, Марселу, Эрнандез, Хакими;
полузащитники – Кроос, Модрич, Каземиру, Льоренте, Лукас, Асенсио, Иско, Себальос;
нападающие – Криштиану Роналду, Бензема.
Отметим, что матч "Реал" – "Тоттенхэм" состоится 17 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
📋 #RMUCL– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 16 октября 2017 г.
Estos son los 19 convocados para el partido de Champions contra el @Spurs_ES 👇 pic.twitter.com/mnJN0Co0n9